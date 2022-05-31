بايرن ميونخ يرد على تصريحات ليفاندوفسكي

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف 2023.وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.وقال أوليفر كان، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أستطيع أن أخبرك لماذا اختار روبرت هذه الطريقة للتعبير عن موقفه، إن تصريحات علنية مثل هذه لن تذهب به إلى أي مكان".وأضاف: "يجب أن يعرف ليفاندوفسكي ما حصل عليه في بايرن ميونخ، فقد أصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم مرتين على التوالي هنا".وكان ليفا صرح ، قائلًا: "فترتي في بايرن ميونخ انتهت.. لا أرى أي احتمال لمواصلة اللعب لهذا النادي بعد الآن".وأضاف: "بايرن فريق جاد، وأعتقد أنهم لن يجعلوني أستمر لموسم آخر لمجرد قدرتهم على ذلك، لا أريد اللعب هناك بعد الآن.. الانتقال يعد الحل الأفضل، آمل ألا يوقفوا رحيلي".