سوكوب قبيل مواجهة الاردن: التأهل لنهائياتِ آسيا كان صعباً

السومرية نيوز – رياضة

قالَ المدير الفني للمنتخبِ الأولمبي العراقي، سوكوب، إننا نأمل أن نحققَ في خطوتنا الأولى أمام الأردن نتيجةً ايجابيةً تعززُ من مسارنا في بطولة آسيا دون 23 عاماً.



وأضافَ سوكوب في المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ اليوم قبل خوض مباراةِ منتخبنا ونظيره الأردني: التأهل لنهائياتِ آسيا كان صعباً، لذا فجميع المنتخبات المتأهلة تعملُ على المنافسةِ للذهابِ إلى أبعد نقطة في المنافساتِ، وهذا طموحنا كحال جميع المنتخبات.

وأشارَ سوكوب إلى: إن جميع المنتخبات الموجودة في مجموعتنا قويةٌ، لذا سيكون الضغط مسلطاً على جميع اللاعبين لتحقيقِ نتائج ايجابية.

وأوضحَ: لدينا معلوماتٌ كافيةٌ عن المنتخبِ الأردني من خلال متابعةِ مبارياتهم في بطولة دبي، إضافة إلى باقي مبارياتهم الودية.

واختتمَ سوكوب حديثه بالقول: تمّ الاستعدادُ للنهائياتِ الآسيويّة عبر تجمعٍ في العاصمةِ بغداد، حيث أجرينا من خلاله مباراتين في الإطار الودي أمام إيران استفدنا منهما كثيراً، ولاعبونا بأتم الاستعداد لمواجهةِ الغد المهمة كحال باقي منافسات المجموعة، حيث وضعنا النهجَ الخططيّ المناسب للمواجهة.