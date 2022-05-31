رسميا.. بنزيما أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2022

وسجّل بنزيما 15 هدفا وقدّم تمريرتين حاسمتين، ليُسهم بصورة لافتة في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخ النادي.وإلى جانب بنزيما، تُوج لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بلقب أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفقا لما أورده الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.واستند الاتحاد الأوروبي في اختيار هويتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في البطولة إلى لجنته الفنية، التي اختارت أيضا التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021-22حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)؛خط الدفاع: الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)، الألماني أنطونيو روديغر (تشيلسي الإنجليزي)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).خط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، البرازيلي فابينيو (ليفربول)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).خط الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).