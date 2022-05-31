Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم على النفط الروسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"يويفا" يخذل صلاح مجددا

رياضة

2022-05-31 | 10:00
"يويفا" يخذل صلاح مجددا
المصدر:
وكالات
2,441 مشاهدة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا، والتي خلت من المصري محمد صلاح.

وقال الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على "تويتر"، إن "اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي اختارت فريق الموسم بدوري الأبطال 2021-22".

وشهدت اختيارات الـ"يويفا" غياب صلاح، رغم احتلاله المركز الرابع في قائمة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف، وقيادته فريقه للمباراة النهائية التي خسرها أمام ريال مدريد بهدف دون رد.
وجاءت التشكيلة المثالية لدوري الأبطال كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).
الدفاع: ألكسندر أرنولد (ليفربول) - أنطونيو روديغر (تشيلسي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - أندري روبرتسون (ليفربول).
الوسط: فابينيو (ليفربول) - لوكا مودريتش (ريال مدريد) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - كريم بنزيما (ريال مدريد) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويشكل استبعاد صلاح من التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا، انتكاسة أخرى للاعب المصري هذا العام، الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، كما خسر نهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده مصر وفشل أيضا قي قيادته لنهائيات مونديال "قطر 2022".

ويمكن اعتبار استبعاد صلاح من التشكيلة المثالية لدوري الأبطال، إشارة قوية من الـ"يويفا"، على أن النجم المصري لن يكون ضمن قائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام.
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أصحاب المولدات يهددون بإيقاف التشغيل في هذه المحافظة‎‎
Play
أصحاب المولدات يهددون بإيقاف التشغيل في هذه المحافظة‎‎
06:21 | 2022-05-31
بالأرقام... لا حرية للصحافة في العراق!‎‎
Play
بالأرقام... لا حرية للصحافة في العراق!‎‎
04:33 | 2022-05-31
الانشقاقات... مشكلة تؤخر حسم تشكيل الحكومة‎‎
Play
الانشقاقات... مشكلة تؤخر حسم تشكيل الحكومة‎‎
03:38 | 2022-05-31
التقارب الكردي نحو الامام... إليكم التفاصيل‎‎
Play
التقارب الكردي نحو الامام... إليكم التفاصيل‎‎
03:02 | 2022-05-31
نجدة الكرادة تعتدي على رجل
Play
نجدة الكرادة تعتدي على رجل "مخمور" (فيديو)
02:49 | 2022-05-31
رغم تخصيص المليارات لإعمارها... نقص في الخدمات بمدينة الصدر!‎‎
Play
رغم تخصيص المليارات لإعمارها... نقص في الخدمات بمدينة الصدر!‎‎
06:13 | 2022-05-30
النجف: تقليص مساحات زراعة الشلب يثير استغراب المعنيين‎‎
Play
النجف: تقليص مساحات زراعة الشلب يثير استغراب المعنيين‎‎
05:51 | 2022-05-30
ترجيحات بارتفاع الاحتياطي الأجنبي الى أكثر من 70 مليار دولار‎‎
Play
ترجيحات بارتفاع الاحتياطي الأجنبي الى أكثر من 70 مليار دولار‎‎
05:20 | 2022-05-30
تجاوز للمدد القانونية... البرلمان في مواجهة القضاء!‎‎
Play
تجاوز للمدد القانونية... البرلمان في مواجهة القضاء!‎‎
04:56 | 2022-05-30
القصف التركي: حكومة كردستان تحمل حزب العمال مسؤولية التوتر‎‎
Play
القصف التركي: حكومة كردستان تحمل حزب العمال مسؤولية التوتر‎‎
04:03 | 2022-05-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.