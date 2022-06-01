نادال يجرد دجوكوفيتش من اللقب ويتأهل إلى نصف نهائي "رولان غاروس" للمرة 15 (فيديو)

السومرية نيوز - رياضة

جرد الإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب 13 مرة، غريمه الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا، من لقبه في رولان غاروس في ساعات الصباح الأولى من الأربعاء .





وحسم الماتادور المواجهة رقم 59 التي جمعته مع غريمه الصربي، ليبلغ الدور نصف النهائي لثانية البطولات الاربع الكبرى للمرة الـ15، بفوزه عليه 6-2، 4-6، 6-2، 7-6 (7/4).



وثأر "رافا" من خسارته في نصف نهائي نسخة العام الماضي أمام دجوكوفيتش الذي ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس، وحقق انتصاره الـ29 على الصربي في المواجهات المباشرة بينهما بعد 4 ساعات و12 دقيقة، مقابل 30 لنوفا.