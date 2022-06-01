ديوكوفيتش: لست متفاجئا بما فعله نادال

وفاز نادال، المصنف الخامس عالميًا، على الصربي حامل اللقب 6-2، و4-6، و6-2، و7-6 (7-4) بعد لقاء استغرق 4 ساعات و12 دقيقة ليواصل مسيرته في البطولة التي سبق وتوج بها 13 مرة من قبل في رقم قياسي.وصرح ديوكوفيتش آسفا "أتيحت لي فرصا في المجموعة الرابعة. كنت أرسل من أجل الفوز بها، وحظيت بنقطتين للفوز بالمجموعة".وأضاف "كدت أصل للمجموعة الخامسة بضربة واحدة، أو اثنتين، كان باستطاعتي الفوز بأي منها، لكن نادال أظهر لماذا هو بطل كبير. حافظ على قوته الذهنية وأنهى المباراة بالطريقة التي قام بها".ونجح نادال في قلب تأخره (2-5) بالأشواط في المجموعة الرابعة ليفوز بها عبر شوط كسر التعادل "تاي بريك"، وبالمباراة، وأقر الصربي بأن منافسه "لعب أفضل في النقاط الحاسمة".وتابع "بذلت قصارى جهدي. أعلم أنه كان بإمكاني اللعب بشكل أفضل. أنا فخور لأنني قاتلت حتى اللعبة الأخيرة"، قبل أن يقر بأنه خسر المباراة "أمام أفضل لاعب" مضيفا "حظيت بفرص لكني لم أستغلها، هذا كل ما في الأمر".وأوضح نوفاك بأنه لم يتفاجأ بالمستوى البدني الذي ظهر عليه نادال في المباراة، رغم أنه خاض مباراة قوية في دور الستة عشر استمرت لـ5 مجموعات أمام الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم، وجاء للبطولة وسط مشكلات بدنية مختلفة.وقال "نادال قادر على العودة للعب بأفضل ما لديه على المستوى البدني، بعد أيام قليلة من العودة من الإصابة. قام بذلك في مرات كثيرة طوال مسيرته، لهذا فأنا لست متفاجئًا".وانتقد ديوكوفيتش كذلك الجهة المنظمة للبطولة لإقامة مباريات في وقت متأخر من الليل "اعتقد أنها (المباريات الليلية) تبدأ بشكل متأخر للغاية. لكن قنوات التلفاز هي من تقرر".