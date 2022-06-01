الروسية كاساتكينا تخوض اول نصف نهائي في رولان جاروس
تمكنت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 20 عالميا، اليوم الاربعاء، من التاهل إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس الكبرى للتنس بفوزها على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة 29 عالميا، بواقع 6-4 و7-6 (7-5) في لقاء استغرق ساعتين وخمس دقائق.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تبلغ فيها كاساتكينا نصف نهائي بطولة كبرى، حيث سبق لها التأهل لربع نهائي رولان جاروس وويمبلدون في عام 2018.
وستواجه كاساتكينا في المربع الذهبي الفائزة من مواجهة إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا والمرشحة الأوفر حظا للفوز باللقب، والأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة 11 عالميا والمتأهلة لنهائي بطولة مدريد الماضية التي تبحث عن أول نصف نهائي لها في بطولة كبرى.