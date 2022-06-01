السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمواجهة أولمبي العراق والأردن

تنشر وكالة السومرية نيوز، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبيّ أمام نظيره الأردني في المباراةِ التي تقام اليوم في الساعةِ الثامنة مساءً، وذلك في افتتاحِ مشواره في بطولةِ كأس آسيا.



أدناه التشكيلة: