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يونايتد عازم على خطف نجم برشلونة

رياضة

2022-06-01 | 11:28
يونايتد عازم على خطف نجم برشلونة
1,224 مشاهدة

تواصل مانشستر يونايتد، بشكل رسمي، مع برشلونة، من أجل ضم نجم الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن المفاوضات بين الناديين بشأن لاعب الوسط فرينكي دي يونج، بدأت بالفعل، بناء على توصية من المدرب الهولندي الجديد ليونايتد، إيريك تين هاج.

وارتبط اسم دي يونج بمغادرة برشلونة، هذا الصيف، في إطار رغبة الفريق الكتالوني في بيع أحد نجوم الفريق، لحل الأزمة الاقتصادية بالنادي.

وعمل دي يونج تحت قيادة تين هاج في أياكس أمسترادم، وحققا نجاحات عدة.

وأشار رومانو، إلى أن برشلونة قرر بيع دي يونج، لو تلقى العرض المناسب، حتى إذا كان ذلك عكس رغبة مدربه تشافي هيرنانديز.

ويشترط برشلونة الحصول على 85 مليون يورو، للموافقة على رحيل دي يونج.

وأفاد رومانو، بأن برشلونة لم يتحصل على عرض رسمي حتى الآن، ولكن مانشستر يونايتد لديه رغبة جادة في ضم اللاعب.

وختم رومانو بتأكيد أن دي يونج ما زال غير مقتنع بمغادرة برشلونة هذا الصيف، ويفضل البقاء مع الفريق واللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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