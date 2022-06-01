تهمة اغتصاب جديدة تضاف الى سجل مدافع السيتي

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن "تهم الإغتصاب المتهم بها ميندى مدافع مانشستر سيتي وصلت إلى 8 تهم، بالاغتصاب ، واعتداء جنسي واحد ، ومحاولة اغتصاب.ويُفيد الإدعاء الأخير المتعلق بشاكية جديدة، أن "اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا متهم بثماني تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي ومحاولة اغتصاب تتعلق بسبع شابات ".ودفع ميندي الشهر الماضي ثمن برائته بأنه "غير مذنب في جميع التهم باستثناء التهمة الأخيرة والتي لم توجه إليه بعد، ولم يقدم أى اعتراف ".وكان أمر منع وسائل الإعلام من نشر أحدث تهمة حتى رفع القاضي ستيفن إيفريت، الأمر خلال جلسة استماع في محكمة تشيستر كراون اليوم .