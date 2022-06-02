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بعد ساعات من وداع ريال مدريد.. غاريث بيل يحصل على رتبة ثمينة من ملكة إنجلترا

رياضة

2022-06-02 | 05:42
بعد ساعات من وداع ريال مدريد.. غاريث بيل يحصل على رتبة ثمينة من ملكة إنجلترا
1,220 مشاهدة

حصل قائد منتخب ويلز ولاعب ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، على رتبة الإمبراطورية البريطانية من ملكة إنجلترا بسبب مساهماته المادية في أثناء تفشي جائحة كورونا.

وأسهم بيل، الذي توج السبت الماضي بلقبه الخامس في دوري الأبطال مع الميرينغي، بأكثر من مليون يورو للمستشفيات في ويلز وإسبانيا خلال المرحلة الأولى من الجائحة، هذا بالإضافة لمساعداته في أعمال خيرية أخرى في بلاده.

ويعد هذا التكريم رفيع المستوى كنوع من التقدير لأولئك الذي قدموا إسهامات كبيرة للمملكة المتحدة، في الوقت الذي ضمت فيه قائمة المُكرّمين أيضا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، ريو فرديناند، وقائد ليفربول، جيمس ميلنر.

وكان بيل، أول بريطاني يحصد "التشامبيونز ليغ" 5 مرات، ودع الفريق "الملكي"، بعد 9 سنوات بقميصه قادما من توتنهام هوتسبر الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.

ولم يحدد اللاعب وجهته التالية، لكن الهدف الحالي بالنسبة له هو التركيز على مباراة ملحق الفيفا التي سيتوقف عليها تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2022 في قطر، يوم الأحد المقبل في كارديف أمام المنتخب الأوكراني الذي تغلب اليوم على اسكتلندا (1-3).

وطوال مسيرته مع ريال مدريد، توج بيل بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، وبكأس الملك مرة واحدة، وبثلاثة ألقاب لكأس السوبر الإسباني، وتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة إلى ثلاث كؤوس سوبر قارية وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية.
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