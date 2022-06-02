رسمياً.. روديغير لاعباً لريال مدريد

وذكر النادي في بيان أن "نادي ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديغر ، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة".وبين أن "يوم الاثنين المقبل 20 حزيران ، الساعة 12:00 في سيوداد ريال مدريد ، سيُقام حفل تقديم أنطونيو روديجر كلاعب جديد في ريال مدريد، بعد ذلك ، سيظهر أنطونيو روديجر أمام وسائل الإعلام".