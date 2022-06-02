رسمياً.. روديغير لاعباً لريال مدريد
السومرية نيوز- رياضة
رحب الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، بقدوم المدافع الألماني انتوني روديغر، بشكل رسمي من تشيلسي إلى صفوف الملكي.
وذكر النادي في بيان أن "نادي ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديغر ، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة".
وبين أن "يوم الاثنين المقبل 20 حزيران ، الساعة 12:00 في سيوداد ريال مدريد ، سيُقام حفل تقديم أنطونيو روديجر كلاعب جديد في ريال مدريد، بعد ذلك ، سيظهر أنطونيو روديجر أمام وسائل الإعلام".