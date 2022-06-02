امنية صلاح المستحيلة لن تتحقق

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "إن تقديري من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".واضاف: "لكن كرة القدم لا تدار بهذه الطريقة"، موضحا: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة كأس دوري الأبطال إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".وختم صلاح: "لا أستطيع أن أشكر الجماهير بما يكفي لدعمهم، لقد كان موسما طويلا جدا، ولكن أتمنى بداخلي أن يبدأ الموسم الجديد غدا".وفاز صلاح بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا وتصويت الجماهير، بجانب حصوله على جائزتي هداف البريميرليغ وأفضل صانع أهداف.