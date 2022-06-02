أوليفر كان: النخبة بالتأكيد لن يلعبوا دورا معنا.. لم ولن يفعلوا

وقال كان لمجلة "في بي دبلو اونترنهمير" الاقتصادية: "النخبة بالتأكيد لن يلعبوا دورا معنا، لم ولن يفعلوا"، مضيفا: "النخبة ليست الكلمة الصحيحة حقا لوصف ما يحدث في عالم كرة القدم، إنها دول لديها حصص في الأندية".وأشار كان الى ان "بايرن لا يعارض فقط النخبة لكن أيضا الدول كلها".واوضح القائد السابق لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ أن "أفضل وضع مالي لن يكون عنصرا مساعدا لو لم يفز الفريق داخل الملعب، وفي الوقت ذاته فإن الاستراتيجية الكاملة للنادي لا يمكن التشكيك بها إذا خسر مباراة أو خرج من بطولة".ويرى كان أن "بايرن ميونخ سيظل قادرا على المنافسة على الصعيد الدولي من خلال نظام الاستدامة المالية الذي سيتم تطبيقه في 2024، والذي يقيد الاستثمارات ويضع سقفا للرواتب بناء على إيرادات الأندية".