قائد الديوك: نملك الامكانيات للفوز بكأس العالم

وقال لوريس لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هم فريق جيد وصل إلى نصف نهائي اليورو، اللاعبون يعرفون بعضهم البعض جيدا ويملكون عناصر بارزة مثل إريكسن وكاسبر شمايكل".وأضاف: "أعرف الكثير منهم بمواجهتهم في "البريميرليج"، هم فريق تنافسي ويمكنه اللعب بأساليب مختلفة، كما أنه خصم مثير، ومواجهتهم مرتين قبل المونديال أمر جيد، كل مبارة ستكون مهمة".واشار لوريس لاستعادة كريستيان إريكسن لمستواه قائلا: "لم أتابع كل مبارياته مع برينتفورد، لكنه أبهرني عندما واجهناه، عاد لأفضل مستوى له، وسيكون متحفزا للفوز علينا".وتحدث عن "قدرة فرنسا على الفوز بالمونديال للمرة الثالثة في وجود كيليان مبابي وكريم بنزيما وأنطوان جريزمان".وقال: "نملك الإمكانيات، لكن كرة القدم تتعلق بالتوازن، لا يمكن التعويل فقط على المواهب الهجومية، ولكن بالطبع من الرائع امتلاك تلك الأسماء في معسكرنا".