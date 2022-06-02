رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة اسبانيا

وسيخوض كل منتخب 4 مباريات في التوقف الجاري، على أن يتم استئناف اللقاءات في شهر أيلول المقبل.وتتنافس إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال وسويسرا والتشيك.وفيما يلي تشكيل إسبانيا:سيمون- أزبلكويتا- لورينتي- توريس- ألبا- سولر- بوسكيتس- جافي- توريس- موراتا- سارابيا.وعلى الجهة الاخرى أعلن مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس، عن تشكيلته الرسمية للمباراة، وقد خلت من اسم القائد كريستيانو رونالدو الذي سيبدأ لقاء اليوم على مقاعد البدلاء.وجاءت تشكيلة البرتغال كالآتي:كوستا- جيريرو- دانيلو- بيبي- كانسيلو- أوتافيو- موتينيو- فيرنانديز- لياو- أندريه سيلفا- بيرناردو سيلفا.