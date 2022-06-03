ريال مدريد يصدر خطاباً رسمياً بشأن الأحداث التي رافقت مباراة نهائي أبطال أوروبا

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة.. مطلق النار في بوفالو يواجه 25 تهمة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ريال مدريد يصدر خطاباً رسمياً بشأن الأحداث التي رافقت مباراة نهائي أبطال أوروبا

رياضة

2022-06-03 | 04:58
ريال مدريد يصدر خطاباً رسمياً بشأن الأحداث التي رافقت مباراة نهائي أبطال أوروبا
983 مشاهدة

السومرية نيوز- متابعة
أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، خطاباً رسمياً بشأن الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، أمام نادي ليفربول الإنكليزي، في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر النادي في الخطاب الذي ترجمته السومرية نيوز، أنه "بالنظر إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في 28 مايو في محيط ومداخل استاد فرنسا، بما في ذلك داخل الملعب نفسه، يود نادي ريال مدريد سي إف، أن يعلن ما يلي دفاعًا عن جماهيرنا الذين كانوا ضحايا هذه الأحداث".

وأضاف: "نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي دفعت هذا التعيين لمكان النهائيـ وما هي المعايير التي تم أخذها في الاعتبار مع مراعاة ما حدث في ذلك اليوم".

وتابع: "وبالمثل ، فإننا نطلب إجابات وشروحات تحدد من المسؤول عن ترك الجماهير بلا حول ولا قوة، فبعض المتابعين كان سلوكهم العام مثاليًا في جميع الأوقات".

وأردف: "نحن نتفهم أن ما كان ينبغي أن يكون احتفالًا كبيرًا بكرة القدم لجميع المشجعين الذين حضروا المباراة تحول إلى أحداث مؤسفة تسببت في غضب عميق في جميع أنحاء العالم".

وأشار النادي إلى أنه "كما ظهر بوضوح في الصور الكاشفة التي قدمتها وسائل الإعلام ، تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العنيف والمضايقة والسرقة والسرقة، وبعض الأحداث التي وقعت أيضًا أثناء القيادة في سياراتهم أو حافلاتهم خوفًا على سلامتهم الجسدية"، مبيناً أن "بعضهم اضطر إلى قضاء الليل في المستشفى بسبب الإصابات التي أصيبوا بها".

وأكمل: "لقد نقلت كرة القدم للعالم صورة بعيدة كل البعد عن القيم والأهداف التي يجب أن تسعى دائمًا لتحقيقها".

واختتم النادي بيانه قائلاً: "يستحق متابعونا ومشجعونا الرد، وأن يتم توضيح المسؤوليات ذات الصلة بحيث يتم القضاء على مواقف مثل تلك التي مررت بها إلى الأبد من كرة القدم والرياضة".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أكثر من 15 ساعة باليوم... انقطاع كبير بالكهرباء ‎‎
Play
أكثر من 15 ساعة باليوم... انقطاع كبير بالكهرباء ‎‎
06:00 | 2022-06-03
خلافات كردية - كردية تستبق الانتخابات التشريعية‎‎
Play
خلافات كردية - كردية تستبق الانتخابات التشريعية‎‎
05:18 | 2022-06-03
وساطة اممية: بلاسخارت على خط مفاوضات تشكيل الحكومة‎‎
Play
وساطة اممية: بلاسخارت على خط مفاوضات تشكيل الحكومة‎‎
04:51 | 2022-06-03
للمرة الثانية خلال أيام... اختراق أمن مطار النجف‎‎
Play
للمرة الثانية خلال أيام... اختراق أمن مطار النجف‎‎
04:45 | 2022-06-03
تسريب اسئلة الامتحانات: التربية تعترف!‎‎
Play
تسريب اسئلة الامتحانات: التربية تعترف!‎‎
03:36 | 2022-06-03
بالفيديو: بيان جمعية القضاء العراقي
Play
بالفيديو: بيان جمعية القضاء العراقي
03:32 | 2022-06-03
تسريب اسئلة الامتحانات: التربية تعترف!‎‎
Play
تسريب اسئلة الامتحانات: التربية تعترف!‎‎
09:39 | 2022-06-02
عاصفة ترابية تدخل الانبار (فيديو)
Play
عاصفة ترابية تدخل الانبار (فيديو)
07:24 | 2022-06-02
يأس شعبي قد يتحول الى غضب عارم ‎‎
Play
يأس شعبي قد يتحول الى غضب عارم ‎‎
03:47 | 2022-06-02
تنامي ظاهرتي العنف الاسري والاغتصاب... ولا حلول تذكر!‎‎
Play
تنامي ظاهرتي العنف الاسري والاغتصاب... ولا حلول تذكر!‎‎
06:57 | 2022-06-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.