بينهم نيمار.. مبابي يرد على انباء طلبه رحيل مجموعة لاعبي فريقه

ودفعت هذه التقارير مبابي للرد سريعا من أجل احتواء "أزمة" قد لا يكون له أي دخل فيها.وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "كيليان مبابي نفى رغبته في رحيل 14 شخصا عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي".وأضافت أن "مبابي لجأ إلى حسابه الخاص في موقع "تويتر" لنفي صحة هذا التقارير".وتابع نفس المصدر أن "مبابي كتب على تويتر كلمة "مزيف" مع إشارة (X) باللون الأحمر، في إشارة واضحة لعدم صحة ما قيل عنه في الآونة الأخيرة".وكانت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية قد نشرت مؤخرا خبرا مفاده أن "مبابي طالب إدارة باريس سان جيرمان برحيل 14 اسما عن الفريق".وشملت القائمة وفقا لتقرير الصحيفة كلا من "نيمار جونيور، تيلو كيرير، وجوليان دراكسلر، ودانيلو بيريرا، ولياندرو باريديس، أندير هيريرا، ليفين كورزاوا، ماورو إيكاردي، بابلو سارابيا، خوان بيرنات، إدريسا جايي، كولين داجبا وسيرجيو ريكو إضافة للمدرب بوكيتينو".