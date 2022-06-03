ليفاندوفسكي يهدد بايرن ميونخ بقانون "ويبستر"

وأعلن ليفاندوفسكي، رغبته بشكل صريح في الرحيل عن بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي.ويحاول ليفاندوفسكي، الخروج مبكرا من بايرن في فترة الانتقالات، مع اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.وحسب صحيفة "بيلد"، يخشى بايرن من لجوء ليفاندوفسكي إلى وسائل شرعية لم يستطع أي نجم كبير، استخدامها من قبل.وتنص المادة 17 من لوائح الفيفا، على أن أي لاعب وقع عقدا قبل سن 28 عاما، يمكنه شراء العقد بنفسه بعد 3 سنوات من توقيع الصفقة، وهي حقيقة يعرفها وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي.وتمت تسمية البند ب "قانون ويبستر" بعد أن فرضه اللاعب السابق أندي ويبستر، من أجل فرض انتقاله من هارتس أوف ميلدوثيان إلى ويجان في 2006.وإذا قام ليفاندوفسكي بإنهاء صفقته، سيتعين عليه تعويض بايرن ميونخ براتب عامه الأخير من العقد، والمقدر بنحو 24 مليون يورو.وسيكون هذا أقل بكثير مما يرغب برشلونة في تقديمه لضم المهاجم البولندي، حيث أن البارسا مستعد لدفع 32 مليون يورو.