ميونخ يحدد سعر رحيل ليفاندوفسكي

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الفريق البافاري بدأ التساهل في عملية رحيل المهاجم البولندي، بعد أسبوع من تصريحات مسوؤلي النادي التي أكدوا من خلالها أن ليفاندوفسكي سيكمل عقده حتى صيف عام 2023.ولم يعد بايرن يستبعد إمكانية رحيل ليفاندوفسكي، وبالتالي وضع حد أدنى لرحيله هذا الصيف، وهو 40 مليون يورو.وحتى الآن، لم يتلق برشلونة ردا بشأن العرض الذي تقدم به منذ أسبوعين مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.يذكر أن ليفاندوفسكي يمكنه استخدام حيلة للرحيل عن بايرن ميونخ، حيث تنص المادة 17 من لوائح الفيفا، على أن أي لاعب وقع عقدا قبل سن 28 عاما، يمكنه شراء العقد بنفسه بعد 3 سنوات من توقيع الصفقة، وهي حقيقة يعرفها وكيل المهاجم البولندي، بيني زهافي.