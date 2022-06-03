المنتخب البلجيكي يتلقى أول خسارة على ملعبه منذ 6 سنوات

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن منتخب بلجيكا تعرض للخسارة في ملعبه لأول مرة منذ 6 سنوات (سبتمبر/أيلول 2016).كما أشارت إلى استقبال شباك المنتخب البلجيكي رباعية في معقله للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين أول 2010.وشهدت المباراة، تسجيل ممفيس ديباي ثنائية للطواحين الهولندية، ليتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده.ووصل ديباي إلى هدفه ال40 على الصعيد الدولي، محتلا المركز الثالث بالقائمة، بالتساوي مع باتريك كلويفرت، خلف روبن فان بيرسي (50)، كلاس يان هونتيلار (42).