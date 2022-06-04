مدرب بلجيكا يثير القلق بشأن إصابة لوكاكو

وتعد هذه أول هزيمة يتكبدها مارتينيز مع "الشياطين الحمر" في عقر دارهم.وقال الإسباني بعد انتهاء المباراة: "ما حدث تذكير بالمستوى الذي يجب أن نصل إليه".وأشار مارتينيز إلى أنه سحب روميلو لوكاكو في الدقيقة 25 ودفع بتروسار بدلا منه "على سبيل الاحتراز".وأضاف الإسباني: "لا يبدو الأمر جيدا"، مشيرا إلى أن مهاجم تشيلسي سيجري فحص رنين مغناطيسي، وسينتظرون 48 ساعة لمعرفة نتيجته.وفيما يتعلق بقائد منتخب بلجيكا، إدين هازارد، الذي شارك لمدة 45 دقيقة في المباراة، أكد مارتينيز أنه قرر الدفع به في المباراة ليكتسب إيقاع المنافسة بعد غيابه لفترات طويلة مع ريال مدريد بداعي الإصابة.وفي هذا السياق، قال الإسباني: "لم يشعر هازارد بألم على الإطلاق. جميع المؤشرات إيجابية للغاية".وأضاف مارتينيز أنه شاهد هازارد يتحرك "بحرية" في الملعب خلال لقاء هولندا.