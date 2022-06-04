ثقب في الركبة.. إصابة مبابي تثير الجدل في منتخب فرنسا

والتقى المنتخبان فيمستهل مشوارهما بالنسخة الجديدة من دوري الأمم بالمستوى الأول، وفاز منتخب الدنمارك 2-1.وتعرض مبابي لإصابة قوية في الركبة، خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ليغادر الملعب مصابا.وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مبابي أصيب في الدقيقة 45+1، وتعرض لثقب في ركبته اليسرى، وحصل على علاج داخل غرفة خلع الملابس أثناء فترة الاستراحة.وأضاف المصدر بقوله إن "الألم لم يهدأ مطلقا، واضطر الجهاز الفني لاستبدال اللاعب".وقال جاي ستيفان مساعد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا في تصريحات صحفية "في الحقيقة لا نعرف طبيعة هذه الإصابة بالضبط".وشدد "مبابي يعاني من مشكلة في ركبته اليسرى، وسيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة للاطمئنان عليه".واستحوذ مبابي على عناوين الصحف الرياضية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن تخلى عن فكرة الانتقال لريال مدريد الإسباني وجدد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2025.