رومانو: باريس سان جيرمان سيقيل بوكيتينو وليوناردو

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه في موقع "تويتر": "يتجه باريس سان جيرمان لإقالة ماوريسيو بوكيتينو في الأيام المقبلة. هناك حاجة إلى اجتماع آخر لاتخاذ قرار رسمي، سيعقد بمجرد عودة ناصر الخليفي (رئيس النادي)".وأضاف: "سيتم الإعلان عن رحيل ليوناردو قريبا جدا، مع استعداد لويس كامبوس للانضمام إلى باريس سان جيرمان" لشغل منصب المدير الرياضي.ولم يكشف رومانو عن اسم المدرب الذي سيخلف بوكيتينو في منصبه.وكانت تقارير إعلامية رجحت إمكانية تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مسؤولية تدريب سان جيرمان انطلاقا من الموسم الجديد، لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن زيدان غير مقتنع بمشروع النادي الباريسي وينتظر الفرصة لقيادة منتخب فرنسا الذي يقوده ديديه ديشان حاليا.