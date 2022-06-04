برشلونة يقدم عرضا رسميا لجافي

فقد كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "بعد فترة طويلة من الانتظار، حصل وكيل جافي أخيرا على عرض رسمي للتجديد مع برشلونة".

وأضاف رومانو: "ستبدأ المفاوضات الرئيسية بين الطرفين في الأيام المقبلة، بعد مشاعر متفائلة بين وكيل اللاعب ومسوؤلي برشلونة في الاجتماع الأخير".يذكر أن العديد من التقارير ربطت جافي بالانتقال إلى بايرن ميونخ أو ليفربول، في حال فشل تجديد عقده مع النادي الكتالوني.وشارك جافي مع برشلونة في 47 مباراة، خلال الموسم المنصرم في مختلف البطولات، وأحرز هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة.