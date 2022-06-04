مبابي يغيب عن موقعة كرواتيا

وكان مبابي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الدنمارك، أمس الجمعة، بدوري الأمم الأوروبية، بعدما سقط على الأرض متأثرا بآلام في الركبة اليسرى.ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي سيغيب على الأقل عن مباراة كرواتيا المقبلة، بسبب الإصابة.وقال جاي ستيفان، المدرب المساعد لفرنسا: "يعاني كيليان من مشكلة في ركبته، وربما في المفصل. لا أعرف بالضبط طبيعة الإصابة، لذا سيخضع لاختبارات".وأضاف: "يعاني رافائيل فاران من مشكلة عضلية خلف الفخذ. لقد شعر بالألم وسيخضع أيضًا لاختبارات طبية. لا أعرف أكثر من ذلك".وختم: "أخبرني كيليان بين الشوطين أنه لا يستطيع الاستمرار. على أي حال، لم يكن هناك أي مخاطرة. لذلك سينتظر الجهاز الفني نتائج الاختبارات".