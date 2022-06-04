رونالدو.. لاعب الموسم في يونايتد

وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي: "في فترته الأولى مع يونايتد، فاز رونالدو بالجائزة المرموقة ثلاث مرات 2003/2004 و2006/2007 و2007/2008، وبعد عودة رائعة إلى ملعب أولد ترافورد مطلع هذا الموسم، توج مجددا الأيقونة البرتغالية بالجائزة، للمرة الرابعة".وبفوزه بالجائزة اليوم، أصبح رونالدو ثاني لاعب فقط في تاريخ يونايتد الذي يتوج بالجائز 4 مرات بعد الإسباني ديفيد دي خيا.وسجل رونالدو هذا الموسم 24 هدفا في جميع المسابقات، حيث أكد صاحب الـ37 عاما أنه لا يزال قادرا على التألق في الملاعب الإنجليزية بعد فترات طويلة قضاها في إسبانيا وإيطاليا.وجاءت غالبية أهداف رونالدو في الدوري الإنجليزي بواقع 18 هدفا، وحل في المركز الثالث خلف محمد صلاح وسون هيونغ مين في قائمة أفضل هدافي المسابقة في الموسم المنصرم.وفضلا عن أهدافه المحلية، أحرز رونالدو 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، مبرهنا مرة أخرى على قدرته على التألق في المسابقة الأهم على مستوى الأندية الأوروبية.وعلى صعيد الجوائز الفردية، توج رونالدو بجائزة لاعب الشهر في يونايتد أربع مرات هذا العام، علاوة على ذلك، اختير صاحب القميص رقم 7 "رجلا للمباراة" في عشر مباريات.