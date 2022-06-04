المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره الاسترالي ضمن نهائيات آسيا

وسجل المنتخب الاسترالي أولاً عن طريق اللاعب الو كول في الدقيقة 47، فيما عادل لمنتخبنا العراقي اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 56.وتحصل لاعب منتخب استراليا كوسيني ينجي على بطاقة حمراء في الدقيقة 17 من اللقاء.وبهذا التعادل حافظ المنتخب الاسترالي على صدارة المجموعة الثانية بـ4 نقاط، فيما العراق ثانياً بنقطتين.وتضم المجموعة الثانية كل من العراق واستراليا والأردن والكويت.