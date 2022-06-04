ريال مدريد يحسم موقفه من ضم بوجبا

وارتبط الفريق الملكي طوال الفترة الماضية بالحصول على خدمات الفرنسي أوريلين تشاوميني، لاعب وسط موناكو، لكن الصفقة لم تتم حتى اللحظة، خاصة بعد تدخل باريس سان جيرمان.واشترط موناكو في البداية الحصول على 80 مليون يورو، نظير بيع اللاعب، لكن بعد تدخل باريس، من المحتمل أن تصل القيمة لنحو 100 مليون يورو.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، فإن ريال مدريد، لن يفكر في التعاقد مع لاعب وسط جديد، في حال فشل التعاقد مع تشاوميني، رغم إمكانية ضم مواطنه بول بوجبا مجانا.وأشارت الصحيفة، إلى أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لا يرى أن بوجبا سيشكل الإضافة التي يحتاجها في وسط ملعب فريقه.وبالتالي بات بوجبا قريبا، من الانتقال لصفوف يوفنتوس، في ظل انشغال ريال مدريد، وباريس سان جيرمان بصفقة تشواميني.