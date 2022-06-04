بعد برشلونة.. ديمبلي يختار ناديه الجديد

وينتهي تعاقد ديمبلي مع فريقه برشلونة، في آخر حزيران الجاري، ويحق له الرحيل مجانا لا سيما أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ديبملي سوف ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، وسيوقع عقدا لمدة 4 مواسم، ليصبح أول صفقة رسمية للمالك الجديد للنادي اللندني تود بويلي.وأضافت الصحيفة أن تشيلسي تفوق على باريس سان جيرمان، الذي كان ينوي تقديم عرض لضم اللاعب أيضا، بناء على توصية من مواطنه كيليان مبابي.وأشارت إلى أن العلاقة القديمة بين الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، الذي أشرف على تدريب ديمبلي في بوروسيا دورتموند، هي مفتاح انتقال اللاعب إلى ستامفورد بريدج.وأوضحت أن توخيل يرغب في إعادة هيكلة هجوم فريقه بالكامل من خلال ضم جناحين ورأس حربة، من أجل العودة للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.وأبدى ديمبلي رغبته أكثر من مرة في الاستمرار مع برشلونة، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق بشأن الراتب.