وفاة نجم المنتخب الوطني السابق

ويعد الراحل، أحد الأسماء البارزة التي ساهمت في تتويج العراق لأول مرة في تاريخه بلقب كأس آسيا عام 2007.وشارك عبد الرزاق في العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية مع الطلبة، إلى جانب احترافه بالعديد من الأندية العربية والخليجية.وعمل حيدر عبد الرزاق بعد اعتزاله في المجال الإداري، وأشرف على فريق الطلبة لعدة مواسم.وعبرت الأوساط الرياضية الرسمية والجماهيرية في العراق عن حزنها لرحيل حيدر عبد الرزاق.ونعى الطلبة، اللاعب الراحل عبر بيان مقتضب، في وقت انتشر خبر رحيله كالصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قد زار اللاعب الراحل في أحد مستشفيات بغداد، وأمر بمتابعة حالته الصحية التي تدهورت مساء السبت.