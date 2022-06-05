4 أشياء رافقت مباراة العراق وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة

ورافقت المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات البطولة المقامة حاليا في أوزبكستان، العديد من الأشياء التي تستحق التوقف عندها، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.فشل المنتخب العراقي الأولمبي (تحت 23 عاما) في كسب انتصاره الأول في البطولة الآسيوية، المُقامة حالياً في أوزبكستان، بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع أستراليا، على الرغم من خوض المنتخب الأسترالي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعد طرد لاعبه كوسيني ينجي، محترف أديلايد النمساوي.وبهذه النتيجة بقت أستراليا في الصدارة بـ4 نقاط، واحتل منتخب العراق وصافة الترتيب برصيد نقطتين، وسيلاقي نظيره الكويتي في آخر مباريات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء المقبل (7 يونيو).واصل صانع الألعاب حسن عبد الكريم "قوقية" التألق مع المنتخب العراقي الأولمبي، وشكّل خطورة مستمرة على الفريق الأسترالي، وسجّل هدفاً جميلاً في الدقيقة 56 بعد تمريرة ساحرة من زميله هيران أحمد، ليمنح فريقه التعادل بعد أن تقدمت أستراليا بهدف في الدقيقة 45+2.يُعد الهدف الأسترالي في الشباك العراقية، والذي أحرزه ألو كول، الهدف الأجمل في منافسات البطولة الآسيوية تحت سن 23 عاماً "أوزبكستان 2022" حتى الآن، بعد استثمار محترف شتوتغارت الألماني تمريرة عرضية، ليضع الكرة بطريقة جميلة في مرمى حارس العراق حسن أحمد.عبّرت الجماهير العراقية عن غضبها على قرارات مدرب المنتخب الأولمبي، التشيكي ميروسلاف سوكوب، بعد وضعه محترف كريستال بالاس، كاردو صديق، في دكة البدلاء للمرة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاماً، واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المدرب سوكوب بتطبيق سياسة الإقصاء ضد اللاعبين القادمين من الدوريات الأوروبية.وقد كتب كاردو صديق عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" أنه جاهز بشكل كامل للعب، وأن ما يتم تداوله عن أنه مصاب غير صحيح، واصفاً من يبرّر غيابه بأنه شخص كاذب.