نادال يتوج "برولان جاروس" للمرة 14 في تاريخه

وفاز نادال بنتيجة 6/3 و6/3 و6/0 ليتوج ببطولة رولان غاروس للمرة الـ14 في التاريخ، وهو أكثر لاعب تتويجا بالبطولة يليه البرازيلي غوستافو كويرتن بـ4 ألقاب ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبين مع الإسباني سيرجي بروغيرا.وأحرز نادال ألقاب رولان غاروس أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022.وقد تكون هذه المواجهة الأخيرة لنادال في ملاعب التنس حيث تردد أنه قد يعتزل بعد ختام رولان غاروس حيث يعاني اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا من إصابة بمتلازمة مولر وايس، وهو مرض يسبب تشوها في عظام القدم.