ميسي يسجل خمسة أهداف ويقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خمسة أهداف ليقود منتخب بلاده لاكتساح إستونيا 5-0، في مباراة ودية جمعت المنتخبين اليوم الأحد.



وجاءت أهداف ميسي في الدقائق 8 (من ركلة جزاء)، 45، و47، و71، و76.

وخاض منتخب الأرجنتين مباراة الليلة أمام نظيره الإستوني في إطار استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الحالي.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في مونديال "قطر 2022"، ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية، المكسيك وبولندا.