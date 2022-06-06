نادال يكشف أسوأ لحظاته في رولان جاروس

وقال نادال للتلفزيون الفرنسي العام بعد تغلبه على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-3 و6-3 و6-0: "مررت بأسوأ لحظة في البطولة بعد مباراتي مع كورينتين موتيت، لم أكن أستطع السير على قدمي، ولحسن الحظ كان طبيبي هنا، وهذا أتاح لي اللعب وأنا محقون".وأكد نادال، الذي رفع سجله بلقب اليوم إلى 22 لقب جراند سلام، أن المشكلة التي يعاني منها في قدمه اليمنى لا تزال تقيده.وأضاف: "لا أستطيع مواصلة المنافسة وقدمي مخدرة، يجب علينا إيجاد حل. أريد مواصلة المنافسة، لذا سأتحدث الأسبوع المقبل مع عدد من الأطباء وسنفكر في خيارات أخرى، سأتلقى علاجا وآمل أن يساعدني".