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نادال يكشف أسوأ لحظاته في رولان جاروس

رياضة

2022-06-06 | 02:54
نادال يكشف أسوأ لحظاته في رولان جاروس
318 مشاهدة

أكد أسطورة التنس الإسبانية رافائيل نادال، بعد تتويجه ببطولته المفضلة، رولان جاروس، للمرة الـ14 في مسيرته، أنه لعب وهو محقون، وأنه كان بالكاد يستطيع السير على قدميه بعد مباراة الدور الثاني، مشيرا إلى أنه سيخضع لعلاج جديد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال نادال للتلفزيون الفرنسي العام بعد تغلبه على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-3 و6-3 و6-0: "مررت بأسوأ لحظة في البطولة بعد مباراتي مع كورينتين موتيت، لم أكن أستطع السير على قدمي، ولحسن الحظ كان طبيبي هنا، وهذا أتاح لي اللعب وأنا محقون".

وأكد نادال، الذي رفع سجله بلقب اليوم إلى 22 لقب جراند سلام، أن المشكلة التي يعاني منها في قدمه اليمنى لا تزال تقيده.

وأضاف: "لا أستطيع مواصلة المنافسة وقدمي مخدرة، يجب علينا إيجاد حل. أريد مواصلة المنافسة، لذا سأتحدث الأسبوع المقبل مع عدد من الأطباء وسنفكر في خيارات أخرى، سأتلقى علاجا وآمل أن يساعدني".
وأوضح نادال سأكون في ويمبلدون إذا كان جسدي جاهزاً للتواجد هناك. إنها مسابقة لا أريد أن أفوتها".

واختتم "المشاركة في ويمبلدون أولوية بالنسبة لي، لقد كانت دائمًا أولوية. إذا كنت قادرًا على اللعب بمضادات الالتهاب، نعم. أما للعب مع حقن التخدير، فلا أريد أن أضع نفسي في هذه الوضعية مرة أخرى. يمكن أن يحدث ذلك مرة واحدة ولكنها ليست فلسفة الحياة التي أريد أن أتبعها".

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