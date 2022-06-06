دي ماريا على طاولة برشلونة

وينتهى عقد آنخيل دي ماريا مع باريس سان جيرمان هذا الشهر، وقرر النادي الفرنسي، عدم تجديد التعاقد.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن دي ماريا عُرض على برشلونة منذ أسبوعين، لكنه لم يكن ضمن أولويات البارسا في الميركاتو.وأشارت إلى أن برشلونة كان يعتقد أن بإمكانه تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي أو التوقيع مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.لكن ديمبلي يقترب حاليًا من الانتقال إلى تشيلسي، كما تعقدت صفقة رافينيا بسبب الطلبات المالية لليدز.وأوضحت الصحيفة، أن ما سبق جعل برشلونة يعيد التفكير في صفقة دي ماريا، خاصة وأنها مجانية، كما أن اللاعب منفتح على خوض موسم واحد مع فريق كبير، للحفاظ على حظوظه في التواجد بالمونديال.وذكرت أن يوفنتوس أقرب حاليًا لحسم صفقة دي ماريا، لكن اللاعب نفسه ينتظر الرد النهائي من برشلونة، قبل التوقيع مع السيدة العجوز.