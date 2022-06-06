رونالدو يوجه رسالة لعشاق اليونايتد بعد فوزه بجائزة "السير باسبي"

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي :"شكرًا لكل المشجعين الذين صوتوا لي، فخور للغاية بحصد جائزة لاعب الموسم "سير مات باسبي" في موسم عودتي لأولد ترافورد والدوري، أهدي هذه الجائزة لجماهيرنا التي لم تخذلنا قط في موسم صعب".واضاف : "جزيل الشكر لوقوفكم معنا دائمًا لمساعدتنا على عودة يونايتد، تعرفون أننا نعوّل عليكم".وأصبح رونالدو ثاني لاعب فقط في تاريخ يونايتد الذي يتوج بالجائزة أربع مرات بعد الإسباني ديفيد دي خيا.وسجل رونالدو هذا الموسم 24 هدفا في جميع المسابقات، حيث أكد صاحب الـ37 عاما أنه لا يزال قادرا في التألق في الملاعب لإنجليزية بعد فترات طويلة قضاها في إسبانيا وإيطاليا.