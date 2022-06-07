توتنهام يحدد ثمن رحيل نجمه البارز

حدد نادي توتنهام الإنجليزي، الثمن الذي يريده من أجل التخلي عن أحد لاعبيه، الزائدين عن حاجة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.



وذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن ستيفن بيرجوين لاعب توتنهام، سيكون متاحا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، نظرا لقلة مشاركاته.



وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن النادي اللندني يرغب في استرداد ما قيمته 27 مليون إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه لأيندهوفن من أجل ضم اللاعب في 2020.

وأبدى أياكس اهتمامه الشديد باللاعب البالغ من العمر 24 عاما، ويعمل منذ كانون الثاني الماضي على ضمه، لكن العرض الأخير البالغ 17 مليون إسترليني تم رفضه.



وجذب جناح توتنهام اهتمام إيفرتون الإنجليزي أيضا، حيث أوضح سابقا أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لن يشكل أولوية له، وهو ما قد يشجع ال"توفير" على التقدم بعرض لضمه.



وبدأ بيرجوين 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الأخير، 3 منها تحت قيادة المدرب السابق نونو سانتو في أب.