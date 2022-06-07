ريال مدريد يراقب موهبة برازيلية

وأعاد ريال مدريد اهتمامه مؤخرا بالمواهب البرازيلية، خصوصا بعد تألق الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس الموسم الماضي، ومساهمتهما مع الفريق في تحقيق ثنائية الليجا ودوري الأبطال.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد بدأ في متابعة ماتيوس ناسيمنتو، مهاجم نادي بوتافوجو البرازيلي، الذي يبلغ من العمر 18 عاما فقط.وأضاف التقرير أن ترشيح اللاعب جاء من قبل جوني كالافات، أحد أشهر كشافي ريال مدريد، والمساهم الرئيسي في صفقات فينيسيوس جونيور ورودريجو ورينير جيسوس (المعار إلى بوروسيا دورتموند).وينتهي عقد ماتيوس ناسيمنتو مع بوتافوجو في صيف 2023، ويحاول النادي البرازيلي التجديد له، على الأقل لتحقيق ربح مادي من وراء بيعه.