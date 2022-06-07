باريديس يعلن موقفه من البقاء مع سان جيرمان

وارتبط اسم باريديس بمغادرة باريس، والانتقال إلى يوفنتوس، قبل صرف الفريق الفرنسي النظر عن التعاقد مع بول بوجبا (لاعب مانشستر يونايتد)، الذي اقترب من البيانكونيري.وقال باريديس، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات: "سأبقى في باريس هذا الصيف.. لم يحن الوقت لترك النادي أو الانضمام إلى بوكا جونيورز".وانضم بارديديس لصفوف باريس سان جيرمان في شتاء 2019، قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي، مقابل 25 مليون يورو.وشارك باريديس مع سان جيرمان هذا الموسم، في 22 مباراة فقط، حيث سجل هدفا، وصنع اثنين.