"يويفا" يعلن مواعيد "النسخة الاستثنائية" من دوري الابطال

وقال الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، ان "المواعيد الجديدة لدوري الابطال والتي ستنطلق في 21 حزيران 2022، وتستمر حتى 10 حزيران 2023، حيث سينتهي دور المجموعات في 2 تشرين الثاني من العام الجاري، من أجل الاستعداد للمونديال، وبالتالي لن تكون هناك مباريات في كانون الاول".وفيما يلي مواعيد نسخة دوري أبطال أوروبا 2023:دور المجموعاتتُجرى قرعة دور المجموعات يوم 25 اب؛ لتحديد المجموعات الثمانية.وينطلق دور المجموعات يوم 6 ايلول 2022، ودور الـ16 في 14 شباط 2023، ثم ربع النهائي في 11 نيسان، ونصف النهائي في 9 ايار.وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 6 و7 ايلول، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه.الجولة الثالثة ستقام يومي 4 و5 تشرين الاول، فيما تنطلق مباريات الرابعة يومي 25 و26 من ذات الشهر.والجولة السادسة والأخيرة ستُلعب يومي 1 و2 تشرين الثاني.دور الـ16يتم إجراء قرعة الأدوار الإقصائية (دور الـ16)، يوم 7 تشرين الثاني، بعد انتهاء دور المجموعات.وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 أيام 14 و15 و21 و22 من شهر شباط.فيما تقام مباريات الإياب أيام: 7 و8 و14 و15 اذار.ربع النهائي:تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12 نيسان.ومباريات الإياب ستقام يومي 18 و19 من نفس الشهر.نصف النهائيذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 ايار، فيما ستنطلق مباريات الإياب يومي 16 و17 من نفس الشهر.النهائي:تحتضن مدينة إسطنبول التركية النهائي يوم 10 حزيران.ودوري أبطال أوروبا في نسخته الـ68 في الموسم المقبل ستكون "نسخة استثنائية" خاصة في دور المجموعات؛ نظرًا لإقامة كأس العالم في الشتاء، والتي ستنطلق في قطر خلال الفترة من 21 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الاول.