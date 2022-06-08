ألونسو يفتح الباب أمام برشلونة

وارتبط اسم ألونسو بالانتقال إلى برشلونة، هذا الصيف، حيث يُعد النادي الكتالوني أكبر المهتمين بضمه، على الرغم من امتداد عقده لعام آخر.وقال ألونسو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لدي عام آخر في عقدي، وقلت في عدة مرات أنني أريد العودة إلى إسبانيا".وأضاف: "لكن الأمر لا يعتمد علي كليًا، وبالتأكيد الرغبة في اللعب يوما ما في إسبانيا موجودة".يُذكر أن الأمانة الفنية لنادي برشلونة، تضع ماركوس ألونسو بجانب خوسيه لويس جايا لاعب فالنسيا، على رأس القائمة المطلوبة لتدعيم مركز الظهير الأيسر.