ما سبب عدم اقتناع برشلونة بصفقة دي ماريا

وتأكد رحيل دي ماريا (34 عاما) عن باريس سان جيرمان، بنهاية الشهر الجاري، حيث انتهى عقده بالفعل في حديقة الأمراء، ويتطلع لتجربة جديدة مع الحفاظ على تواجده بين الكبار في أوروبا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي ماريا يضع برشلونة على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، لكن الفريق الكتالوني لا يعتبره كذلك، على الرغم من كونه لن يأتي بمقابل مادي، وهو ما يناسب ظروف البارسا المالية.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة وجهازه الفني بقيادة تشافي هيرنانديز، يقدران دي ماريا ومسيرته الرائعة ورغبته في العطاء بالمستوى الأول بشكل كبير، إلا أن عامل السن يلعب دوره في هذه الصفقة.