محرز خارج قائمة أغلى مئة لاعب في العالم وصلاح ليس الأول عربيا

ويستخدم CIES المركز الدولي للدراسات الرياضية مجموعة من المؤشرات، مثل العمر والأداء وتطور المستوى وفترة التعاقد، لتحديد القيمة التقديرية للاعبين.ونتيجة لذلك حل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أولا، وجدد اللاعب البالغ 23 عاما، مع سان جيرمان لثلاث سنوات قادمة، ورفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد، بعد أن قدم موسما رائعا مع النادي الفرنسي، حيث أحرز 39 هدفا وصنع 26 أخرى خلال 46 مباراة شارك بها في كل البطولات.ولم تتضمن قائمة 100 الأغلى سوى 4 لاعبين ممن تجاوزوا سن الـ30، هم المصري محمد صلاح والبلجيكيان كيفن دي بروين وتيبو كورتوا والبرازيلي كارلوس كاسيميرو.وتصدر على المستوى العربي، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، حيث جاء الظهير والجناح الأيمن البالغ 23 عاما في المركز الـ36 بقيمة 75.2 مليون يورو.بينما حل صلاح الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، في المركز الـ81 في القائمة بقيمة 55 مليون يورو، وربما يعود السبب إلى أنه سيبلغ عامه الـ30 الأسبوع المقبل، إلى جانب أن عقده سينتهي مع ليفربول بعد موسم واحد.وغاب عن قائمة اللاعبين الأغلى نجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري رياض محرز الذي ينتهي عقده مع ناديه الإنجليزي صيف 2023، ويبدو أن إدارة النادي مستعدة لتلقي العروض، من أجل التخلي عن خدمات النجم الجزائري، شرط أن يكون العرض المقدم جيدا، ويحقق فائدة مالية لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفقا لموقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني.