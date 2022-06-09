رسميا.. جاتوزو مديرا فنيا فالنسيا

ونشر الحساب الرسمي لفالنسيا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ترحيبي بالمدرب الإيطالي، داخل معقل الخفافيش ملعب "الميستايا".

ووجه جاتوزو رسالة لجماهير النادي باللغة الإسبانية، للإعلان عن توليه تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جاتوزو سيقود فالنسيا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.وكان فالنسيا قد أقال مدربه السابق خوسيه بوردالاس، على الرغم من تبقي موسم في عقده مع الخفافيش.