رسميا.. ليفربول يستغني عن مهاجمه

وأشار النادي الإنجليزي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أوريجي سيغادر الفريق بانتهاء عقده في 30 حزيران الجاري".وودع ليفربول لاعبه برسالة قال فيها: "شكرا لك على 8 سنوات رائعة خدمت فيها الفريق، ساهمت خلالها في لحظات استثنائية.. أوريجي، أسطورة ليفربول".كما نشر الليفر مقطع فيديو يبرز فيه أهم لقطات ديفوك أوريجي منذ انتقاله لصفوف الفريق، وكتب عليه: "كانت رحلة استثنائية مع لحظات مميزة في تاريخنا، شكرا لك أوريجي على كل شيء".وانتقل أوريجي (27 عاما) إلى ليفربول في صيف 2014 قادما من ليل الفرنسي، وأعير مرتين إلى نفس الفريق ثم فولفسبورج في صيف 2017.