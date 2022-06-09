الاتحادان الدولي والآسيوي يصادقان على انتخابات الاتحاد العراقي للركبي

صادق الاتحادان الدولي والآسيوي للركبي على انتخابات الاتحاد العراقي التي اقيمت في بغداد بتاريخ 22/5/2022 والتي اسفرت عن فوز فريق عبد الله هزاع رئيسا للاتحاد.



وقال هزاع في بيان، إن "الاتحاد الدولي للعبة ارسل خطابا لنا ينص بالمصادقة والمباركة على انتخابات اتحادنا، فضلا عن مصادقة ومباركة الاتحاد الاسيوي للانتخابات التي اقيمت تحت اشرافه واشراف وزارة الشباب والرياضة".

واشار الى "اهمية هذه الخطوة مع اكمال الاتحاد العراقي جميع اوراقه بعد ان اصبح عضوا في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقي بعد اكتسابه الثقة من الاتحادات الاولمبية".

واوضح هزاع أن "الخطوة القادمة ستكون العمل على الارتقاء وتطوير ونشر رياضة الركبي في العراق من خلال تطبق منهاجه الذي يتضمن اقمة دورات تدريبية وتحكيمية في جيمع المحافظات فضلا عن خطة تسهم في جذب الرياضيين وانشاء قاعدة رصينة للفئات العمرية".

يذكر ان الهيئة الادارية المنتخبة لاتحاد الركبي تتألف من فريق هزاع رئيسا وبيداء رزاق نائبا للرئيس، وعلي خالد ومحمد حسن وزاهر ذياب وسلام كاع وحسين عمار اعضاء للاتحاد ومحمد حنون امينا عاما ومحمد ايمن امين ماليا.