"البريميرليج" يطبق تدابير جديد للتصدي لسوء سلوك الجماهير

وقالت الرابطة على موقعها الرسمي إنها "تأمل أيضًا بمعالجة مشكلة الألعاب النارية التي عطلت مباريات الموسم الماضي".واضافت إنه "كخطوة أولى، وافقت الأندية بالإجماع على أن توفر الأندية الزائرة مشرفين إضافيين للمباريات خارج الأرض من أجل تعزيز سلامة المشجعين".وأوضحت الرابطة أنها "ستعمل مع جميع الأطراف المعنية في اللعبة لمواصلة معالجة هذه القضية".فيما قال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز: "من الضروري أن يشعر الجميع بالأمان في المباراة".وأضاف: "يجب تذكير المشجعين بأنه من غير القانوني دخول أرض الملعب في أي وقت… هذه المنطقة، بشكل لا لبس فيه، مخصصة لكرة القدم، ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف أن يخشى اللاعبون والمدربون ومسؤولو المباريات على سلامتهم".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زيادة في استخدام الألعاب النارية والشماريخ، وكلاهما لا يعد جريمة جنائية فحسب، بل يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة".