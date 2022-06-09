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بالصور.. الأولمبي العراقي يستعد لمواجهة السبت
رياضة
2022-06-09 | 15:32
المصدر:
السومرية نيوز
2,531 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لتدريبات المنتخب الاولمبي العراقي في أوزبكستان.
ويلتقي منتخبنا الأولمبي نظيره الأوزبكي السبت المقبل في ربع نهائي كأس آسيا.
»
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