البرتغالي "بيرناردو سيلفا" يعلق على اهتمام برشلونة

السومرية نيوز – رياضة

علق البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وشارك سيلفا في فوز منتخب البرتغال على التشيك (2-0)، أمس الخميس، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال سيلفا عقب المباراة عن ربطه بالبارسا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لسوء الحظ، لا يمكنني قول أي شيء في الوقت الراهن".

وأكمل "أنا حاليا مع المنتخب الوطني وأركز معه على المباريات المقبلة، وبعد انتهاء الموسم سنرى ما سيحدث".

وعن توهجه عند اللعب في خط الوسط، قال: "إنه المركز الذي أعرفه جيدا، وألعب فيه أغلب الوقت، واعتدت عليه بسبب تواجدي به في كافة الحصص التدريبية".

رغم ذلك، أكد الدولي البرتغالي أنه جاهز باستمرار للعب أي دور وشغل المركز الذي يحدده المدرب لصالح الفريق، مضيفا: "لكني أفضل اللعب في الوسط وأشعر فيه بأريحية".